Lula diz ter "preocupação" com atentado, mas que fará campanha nas ruas com "muita fé"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou preocupação com o risco de um atentado contra ele em função do acirramento do clima eleitoral, mas disse que manterá a campanha de rua. “Eu tenho preocupação, mas como sou uma pessoa de muita fé e de muita crença, acho que o que vai acontecer é que o povo brasileiro vai restabelecer a democracia. Vai ser a morte política de Bolsonaro pelas mãos dos eleitores”, disse Lula nesta terça-feira (15) em entrevista à Rádio Espinharas, da Paraíba, de acordo com o UOL.

“Vou fazer a campanha que eu sei fazer, vou fazer campanha de rua, conversar com as pessoas, vender as propostas para o país", destacou o ex-presidente. "Não vou fazer o baixo nível do Bolsonaro, não vou fazer fábrica de fake news. Que ele faça o jogo rasteiro que ele quiser”, completou.

Ainda na entrevista, Lula teceu críticas a Jair Bolsonaro e o relacionou a milicianos. "Até hoje, ele não foi solidário com nenhuma pessoa que morreu de covid. É um presidente que não gosta de sindicatos, mulheres, quilombolas, negros, estudantes... Ele só gosta de violência, o negócio dele é a relação apodrecida com uma parte dos milicianos desse país", afirmou. O petista insinuou que milicianos ligados a Bolsonaro tenham conexão com o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018.

Uma pesquisa da Genial Investimentos, divulgada nesta quarta-feira (16) aponta que Lula lidera a disputa presidencial. A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março.

O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

