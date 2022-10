Lula e Alckmin se encontram com presidente do PDT, Carlos Lupi, nesta quarta

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) e seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), se encontrarão com o presidente do PDT, Carlos Lupi, às 14h desta quarta-feira (5) em São Paulo.

Na terça-feira (4), o PDT decidiu apoiar a candidatura de Lula à Presidência da República no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lupi, a decisão foi unânime.

Candidato do PDT no primeiro turno, Ciro Gomes (PDT), apesar da campanha intensa de ataques que fez a Lula, comunicou estar de acordo com o posicionamento do partido: "única saída".

