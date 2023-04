Lula é ovacionado em chegada ao Maranhão para monitorar municípios afetados por chuvas, assista

Presidente pretende fortalecer apoio federal às ações de resposta e de atendimento à população impactada pelas chuvas na região de Trizidela do Vale edit

247 - O presidente Lula (PT) foi ovacionado em sua chegada ao Maranhão, na manhã deste domingo (9), durante sua viagem para ver de perto a situação dos municípios afetados pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias .

O chefe do Executivo pretende, com a viagem, se colocar à disposição para dar o apoio federal às ações de resposta e de atendimento à população impactada pelas chuvas na região de Trizidela do Vale.

"O governo federal está trabalhando ao lado de prefeituras e do governo estadual para atender e auxiliar os atingidos", escreveu Lula em seu Twitter.

