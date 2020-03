Lula está bem de saúde e não precisa fazer o teste, diz Padilha

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que também é médico, participou do programa “Giro das 11” e relata que o ex-presidente Lula, que voltou recentemente de uma temporada na Europa, encontra-se “muito bem de saúde” e muito “responsável de suas ações”.

Ele faz uma comparação das diferentes posturas envolvendo Jair Bolsonaro e Lula. “Antes de chegar no Brasil, Lula procurou orientações médicas e, no Brasil, ele procurou ficar em casa, mas não possui sintomas da doença".

Em contraponto, Bolsonaro segue ignorando a gravidade do vírus, cita “histeria coletiva” e coloca brasileiros em risco quando, no domingo, tocou em diversos apoiadores durante manifestação do domingo (15), mesmo estando no grupo de risco de infectados pela doença.

