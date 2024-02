Lula: 'estou surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta terça-feira (7) uma mensagem nas redes sociais lamentando a morte do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, vítima de um acidente de helicóptero.

"Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos", escreveu o chefe de Estado na rede social X.

"Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda", complementou o chefe de Estado.

