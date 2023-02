Lula exalta semana de agenda positiva: "trabalhando para consertar o estrago e melhorar a vida do povo"

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) usou o Twitter nesta sexta-feira (17) para destacar a agenda positiva que teve ao longo da semana. Nos últimos dias, o chefe do Executivo federal relançou o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, participou de cerimônia no Sergipe que simbolicamente marcou a retomada de obras no país e, por último, nesta quinta-feira (16), discursou em ato no Palácio do Planalto sobre o reajuste no valor de bolsas de pesquisa.

"Nesta semana, relançamos o Minha Casa, Minha Vida, retomamos obras paradas e reajustamos o valor de bolsas de pesquisa. Estamos trabalhando para consertar o estrago que foi feito e melhorar a vida do povo. O Brasil está voltando a funcionar. Boa sexta!", publicou o presidente.

A semana também foi marcada novamente sobre o debate dos juros da economia brasileira. De um lado, o governo e nomes influentes do mercado financeiro defendem o corte na Selic - taxa básica de juros. Do outro, o presidente do Banco Central, o bolsonarista Roberto Campos Neto, faz jogo duro e mantém a política monetária do governo anterior, beneficiando instituições financeiras.

