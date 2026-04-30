Lula fará pronunciamento em rede nacional nesta quinta

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira (30), às 20h30, com foco no Dia do Trabalhador e no lançamento de um novo programa de renegociação de dívidas. Segundo o Metrópoles, a fala, prevista para durar mais de cinco minutos, deve abordar medidas econômicas e sociais voltadas à população.

O discurso não deve tratar de temas políticos recentes, como a rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Foco no 1º de Maio e em medidas econômicas

O conteúdo do pronunciamento será centrado no 1º de Maio, data simbólica para trabalhadores, além de iniciativas do governo federal na área econômica. Entre os destaques está o programa de renegociação de dívidas, cuja nova versão deve ser apresentada na próxima semana.

A expectativa é que o presidente enfatize ações voltadas à recuperação financeira da população, especialmente em um cenário de endividamento elevado entre famílias brasileiras.

Tentativa de restrição no TSE

Ainda de acordo com o Metrópoles, o Partido Liberal (PL) protocolou, no dia 27 de abril, uma petição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o objetivo de limitar o conteúdo do pronunciamento.

O pedido, no entanto, não havia sido analisado até o momento da publicação da informação, e a exibição do discurso foi mantida conforme o planejamento do governo.