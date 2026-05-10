Lula homenageia Dona Lindu e mulheres brasileiras em postagem no Dia das Mães

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo (11) uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães, exaltando a memória de sua mãe, Dona Lindu, e reconhecendo a força das mulheres brasileiras que sustentam suas famílias diante das dificuldades do cotidiano.

Na postagem publicada na rede social X, antigo Twitter, Lula destacou o papel das mães que enfrentam jornadas duras de trabalho e, ainda assim, mantêm o cuidado e o afeto com os filhos.

“Neste Dia das Mães, penso em Dona Lindu e em milhões de mulheres brasileiras que sustentam suas famílias com a própria coragem. Mulheres que acordam antes do sol, enfrentam a dureza da vida e ainda encontram forças para oferecer carinho, proteção e esperança aos seus filhos”, escreveu o presidente.

Lula frequentemente relembra a influência decisiva de Dona Lindu em sua trajetória pessoal e política. Nascido em Caetés, no interior de Pernambuco, o presidente já afirmou em diversas ocasiões que a mãe foi responsável por ensinar valores como perseverança, dignidade e solidariedade.

Na mensagem deste domingo, o presidente relacionou os ensinamentos da mãe à sua visão de país. “Se hoje eu acredito em um Brasil mais justo, é porque um dia uma mãe me ensinou, dentro de uma casa simples, que ninguém pode desistir. É preciso teimar”, afirmou.

O chefe do Executivo encerrou a homenagem ressaltando o orgulho de ser filho de Dona Lindu, figura constantemente associada à origem humilde do presidente e à construção de sua trajetória política. “Antes de qualquer cargo, antes de qualquer título, eu sou filho de Dona Lindu. E esse será sempre o maior orgulho da minha vida”, concluiu Lula