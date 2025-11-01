Lula inaugura ampliação do Aeroporto Internacional no Pará: "Belém será outra cidade depois da COP"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou neste sábado (1º), em Belém, a ampliação do Aeroporto Internacional da capital paraense e a requalificação do Porto de Outeiro. As informações são da Agência Brasil. As obras fazem parte da preparação da cidade para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro.

“As pessoas não queriam que a gente trouxesse essa COP para o Norte do país, para o Pará, porque não tinha estrutura. Está aqui a estrutura. Ou seja, isso é a demonstração de que, quando existe disposição política de fazer as coisas acontecerem e a gente tem capacidade de construir uma aliança entre os entes federados e os interesses do povo brasileiro, a gente consegue fazer. Estejam certos que Belém será outra cidade depois da COP”, afirmou o presidente, em vídeo publicado em suas redes sociais .

A ampliação do aeroporto contou com investimentos de cerca de R$ 450 milhões da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). O novo terminal dobra a capacidade de atendimento de passageiros, passando de 7,7 milhões para aproximadamente 13 milhões por ano.

Entre as melhorias, a área de embarque foi triplicada, foram instalados novos sistemas de climatização e modernizados o pátio de aeronaves e o balizamento noturno. A infraestrutura também recebeu tecnologias de auxílio à navegação aérea, como os sistemas Papi e ALS, que garantem mais segurança em pousos e decolagens.

O terminal passa ainda a contar com uma sala multissensorial destinada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que exigem ambiente controlado, além de novos espaços comerciais, áreas de convivência e mobiliário inspirado na cultura amazônica.

Porto de Outeiro: base estratégica para a logística da Região Norte

Lula também participou da entrega das obras de modernização do Porto de Outeiro, que recebeu R$ 233 milhões em investimentos, executados pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com a Itaipu Binacional. O projeto foi concluído em pouco mais de seis meses e é considerado estratégico para o escoamento da produção da Região Norte.

O novo porto conta com 11 dolphins, dez pontes metálicas e ampliação do píer de 261 para 716 metros, permitindo a movimentação de até 80 mil toneladas – o dobro da capacidade anterior. O terminal atenderá à crescente demanda de exportação de minérios, grãos e derivados das indústrias alimentícia e energética.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente destacou a importância da obra para a economia regional:

“As obras consolidam o distrito de Outeiro como base estratégica da logística da Região Norte e fortalecem a matriz de exportação do estado do Pará”, escreveu Lula.

A modernização do cais também inclui novos berços de atracação, retroárea pavimentada, pátios de armazenagem e sistema de acesso rodoviário.

Com a ampliação do aeroporto e a requalificação do porto, Belém reforça sua infraestrutura logística e se prepara para receber um dos eventos mais importantes do calendário global sobre mudanças climáticas, a COP30, que colocará a Amazônia no centro das discussões ambientais internacionais.