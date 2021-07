Lula lidera corrida presidencial entre os mais pobres, aponta Datafolha

Ex-presidente Lula lidera entre os desempregados, com 64% além de registrar 57% da preferência do eleitorado que ganha até 2 salários mínimos edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera nos dois cenários referentes ao pleito presidencial de 2002 e em todas as simulações de disputa de segundo turno, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada esta semana. De acordo com o levantamento, Lula lidera as intenções de votos da parcela mais pobre da população.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, Lula lidera entre os desempregados, com 64%. O petista também registra 57% da preferência do eleitorado que ganha até 2 salários mínimos e 21% entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos.

Já Bolsonaro registra 52% da preferência do empresariado e 41% dos que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. O ex-capitão também registra 16% das intenções de votos dos eleitores do Nordeste.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.