Lula lidera, vence todos no 2º turno e terceira via não decola, aponta PoderData

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Nova pesquisa PoderData, do site Poder360, divulgada na noite desta quarta-feira (24), confirma o movimento já observado em outros levantamentos sobre as eleições de 2022: Lula (PT) segue como favorito para vencer a corrida presidencial, Jair Bolsonaro vai mantendo a segunda colocação e a chamada “terceira via” não decola.

Segundo o estudo, o petista que governou o Brasil entre 2003 e 2010 tem 34% das intenções de voto, contra 29% do atual presidente. Recém-filiado ao Podemos para concorrer ao Palácio do Planalto, o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não empolgou: aparece na terceira posição, mas com apenas 8% das intenções de voto. Ele está tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que soma 7%, e com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem 5%.

Continue lendo na Fórum.

PUBLICIDADE





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE