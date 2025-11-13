Lula liga para Gonet e parabeniza recondução ao cargo de procurador-geral da República

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou na noite de quarta-feira (12/11) para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, logo após sua recondução ao cargo ser aprovada pelo Senado Federal. A informação foi publicada pela Coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

De acordo com a apuração, Lula fez a ligação pessoalmente para parabenizar Gonet pela aprovação. O procurador-geral foi sabatinado e recebeu o aval dos senadores por 45 votos a 26, resultado que consolidou sua permanência à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) por mais um mandato.A votação ocorreu em um clima de tensão política. Gonet vinha sendo alvo de críticas de setores da direita após apresentar denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no chamado “inquérito do golpe”, que apura tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mesmo com a resistência de aliados do ex-presidente, a maioria do Senado confirmou o nome do procurador.

Com a aprovação, Gonet mantém sua posição como uma das principais figuras do sistema de Justiça brasileiro, responsável por conduzir investigações e ações penais de relevância nacional, inclusive as que envolvem autoridades com foro privilegiado.A recondução também foi interpretada como um gesto de estabilidade institucional, em um momento em que o governo busca equilibrar suas relações com o Ministério Público e o Congresso Nacional.

O Palácio do Planalto não divulgou nota oficial sobre o teor da conversa entre Lula e Gonet, mas interlocutores do presidente afirmam que a ligação teve tom cordial e de reconhecimento pelo trabalho do procurador à frente da PGR.