Gilmar Mendes exalta Gonet e diz que recondução à PGR fortalece instituições

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, elogiou nesta quarta-feira (12) a recondução de Paulo Gonet Branco ao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), aprovada pelo Senado Federal no mesmo dia.

Em publicação nas redes sociais, Gilmar afirmou que a permanência de Gonet no cargo “reafirma o compromisso do país com a institucionalidade” e destacou sua postura equilibrada diante dos desafios enfrentados no Ministério Público.

“A recondução de Paulo Gonet à PGR reafirma o compromisso do país com a institucionalidade. Em seu primeiro mandato, Gonet atuou com sobriedade diante de desafios, muitos deles inéditos na história nacional, e pautou-se pela defesa da democracia e da Constituição, sem se curvar a pressões internas ou externas. Seu trabalho exemplar à frente da PGR representa o melhor do Ministério Público, e sua recondução assegura a continuidade dessa trajetória. Parabéns!”, escreveu o ministro.

A manifestação ocorre após o Senado confirmar a recondução de Gonet por 45 votos a 26, superando o mínimo necessário de 41 votos. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) já havia aprovado o nome do procurador-geral por 17 votos a 10, em sessão que discutiu sua atuação nos inquéritos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Durante a sabatina na CCJ, Gonet afirmou que sua gestão foi guiada pela “Constituição e pela lei”, e defendeu a atuação da PGR em processos relacionados aos ataques antidemocráticos. Segundo ele, há 715 condenações, 12 absolvições e 606 casos ainda em curso.

Trajetória

Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), com mestrado pela Universidade de Essex, Gonet ingressou no Ministério Público Federal em 1986, aprovado em primeiro lugar no concurso. Desde dezembro de 2023, conduz a Procuradoria-Geral da República, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.