Lula: "nosso povo vai voltar a sorrir. O brasileiro merece dignidade"

Ex-presidente publicou mensagem esperançosa no Twitter nesta segunda-feira edit

Apoie o 247

ICL

247 - Assim como tem feito praticamente todos os dias, o ex-presidente Lula (PT) publicou uma mensagem otimista em seu Twitter nesta segunda-feira (20) pela manhã.

"Eu sei que nosso povo vai voltar a sorrir, porque vai perceber que não tem mais crianças passando fome, que não tem mais gente dormindo nas ruas. As pessoas vão viver bem, comer bem, e com o dinheiro do seu próprio trabalho. O brasileiro merece dignidade", afirmou.

>>> Vitória de Gustavo Petro repercute na América Latina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A esquerda sul-americana amanhece esperançosa nesta semana, após a vitória de Gustavo Petro na eleição presidencial colombiana. Lula se manifestou já no domingo sobre o tema: "felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro, Francia Márquez e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Petro desejou ao povo colombiano "que festeje a primeira vitória popular". Pela primeira vez, a Colômbia terá uma mulher e uma pessoa negra na Vice-Presidência, a advogada e ativista ambiental Francia Márquez, 40 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE