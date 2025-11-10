Lula oficializa programa Governo na Rua, comandado por Boulos

247 - O novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), oficializou nesta segunda-feira (10) o lançamento do programa “Governo na Rua”, uma iniciativa voltada a ampliar o diálogo direto entre o Palácio do Planalto e a população. O objetivo é promover maior participação social na formulação e execução de políticas públicas.

A portaria que institui o programa foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU). O texto estabelece diretrizes para que o governo possa “estudar, diagnosticar e propor projetos de atuação” voltados à efetividade das políticas de participação social, por meio de ações diretas nos territórios brasileiros.

Quatro eixos de atuação

O “Governo na Rua” será implementado em quatro dimensões principais: diagnóstico da aplicação de políticas federais de participação social; elaboração de modelos alternativos de gestão que reduzam entraves burocráticos; definição de estratégias de participação adequadas a diferentes níveis da federação (União, estados, Distrito Federal e municípios); e articulação das políticas públicas federais com iniciativas locais.

Para a primeira etapa, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) responsável por realizar estudos, diagnósticos e o desenho do programa. Caberá a esse grupo identificar problemas na implementação de políticas públicas, propor orientações para o funcionamento dos mecanismos de participação social e definir indicadores, metas e recursos necessários para o desenvolvimento dos projetos.

Ao término da fase inicial, o GT deverá apresentar um ato normativo que oficialize o “Governo na Rua” como política permanente da Secretaria-Geral da Presidência.

Missão dada por Lula

Desde que assumiu o cargo, Guilherme Boulos tem afirmado que sua principal missão, dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é “colocar o governo na rua”. Em seu discurso de posse, o ministro destacou: “Rodar todos os cantos desse país, ouvir as pessoas, conversar olho no olho, ter a humildade de ouvir críticas e, ao mesmo tempo, apresentar o que o nosso governo tem feito pelo povo brasileiro, pela maioria do nosso povo.”

Boulos também informou que pretende realizar uma série de viagens pelo país para apresentar as realizações do governo federal e fortalecer os canais de escuta social.

Estratégia política e mobilização

A nomeação de Boulos à frente da Secretaria-Geral tem um papel estratégico na articulação política do governo. A medida é interpretada como um passo para consolidar a base de apoio popular de Lula e preparar terreno para as eleições de 2026.

A iniciativa “Governo na Rua” surge, portanto, como instrumento de aproximação entre governo e sociedade civil, com foco em fortalecer a presença do Executivo nos territórios e garantir que as políticas públicas reflitam as demandas reais da população.