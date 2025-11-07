Lula parabeniza Alckmin pelo aniversário: “orgulho tê-lo como parceiro”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta sexta-feira (7) o aniversário de 73 anos do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Em mensagem publicada em sua conta oficial no X (antigo Twitter), Lula expressou reconhecimento e apreço pelo aliado.

O presidente ressaltou a importância de Alckmin no governo e o papel que ele tem desempenhado na reconstrução econômica do país.

“É um grande orgulho tê-lo como parceiro nesta caminhada por um Brasil mais justo e sustentável”, escreveu Lula. Em outra parte da publicação, o petista afirmou que Alckmin é “um companheiro que tem trabalhado com muita dedicação e competência para fortalecer nossa indústria, promover o desenvolvimento da nossa economia e melhorar a vida do povo brasileiro”.

O presidente encerrou a publicação dizendo: “Companheiro Geraldo, parabéns pelo seu dia. É um grande orgulho tê-lo como parceiro nesta caminhada por um Brasil mais justo e sustentável. Um forte abraço”.