Lula planeja anunciar novo Desenrola no Dia do Trabalho

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja anunciar, em cadeia nacional de rádio e TV, um novo Desenrola. O programa tem como objetivo auxiliar na redução do endividamento da população. A expectativa, segundo a Folha de São Paulo, é que Lula divulgue detalhes do programa durante seu pronunciamento de 1º de maio, que tradicionalmente é transmitido na noite de 30 de abril. Em sua fala, o presidente deverá apresentar as diretrizes gerais do programa, com o detalhamento técnico previsto para um evento na próxima segunda-feira (4).

A estratégia do governo busca aumentar a popularidade de Lula, especialmente em um ano eleitoral. Segundo fontes próximas ao presidente, a equipe de governo considera que, embora tenham sido realizadas boas obras e programas, há dificuldades em transformar esses feitos em aumento significativo de popularidade. Um dos fatores apontados para esse desafio é o crescente endividamento das famílias brasileiras, conforme dados recentes divulgados pelo Banco Central, que indicaram que o endividamento atingiu níveis recordes em fevereiro.

O que esperar do novo Desenrola

O novo programa Desenrola tem como objetivo oferecer aos cidadãos um prazo de até quatro anos para renegociar suas dívidas. Ele abrangerá principalmente três tipos de crédito: cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado, conhecido como CDC. Os detalhes da renegociação incluem um teto para a taxa de juros de 1,99% ao mês, valor significativamente mais baixo em comparação com as taxas atuais, que variam entre 12% e 15% ao mês para o cartão de crédito e 6% a 8% para o cheque especial.

Descontos e benefícios

De acordo com fontes envolvidas nas negociações, o desconto nas dívidas pode variar entre 40% e 90%, dependendo do caso. O programa visa reduzir o impacto das altas taxas de juros e oferecer uma chance para que as pessoas reestruturem suas finanças de maneira mais sustentável.

Proposta pelo fim da escala 6x1

Além disso, há rumores de que Lula poderá também mencionar, em seu pronunciamento, a proposta de fim da escala 6x1, que estabelece seis dias de trabalho seguidos por um de descanso. O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados e, se aprovado, poderia ser implementado antes das eleições. Essa proposta também visa melhorar a popularidade do presidente, ao buscar um equilíbrio entre trabalho e descanso para os trabalhadores brasileiros.

Mudanças na tradição

Neste ano, ao contrário de anos anteriores, Lula não participará de manifestações de sindicatos no 1º de maio. Em 2024, o presidente havia participado de um evento em São Paulo que contou com presença reduzida de público, o que gerou críticas internas dentro do governo.

Cirurgia e compromissos cancelados

Em meio a esses preparativos, o presidente também cancelou compromissos públicos após se submeter a um procedimento cirúrgico para remover uma lesão de carcinoma basocelular, o tipo mais comum e menos grave de câncer de pele.