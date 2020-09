Lula: "por que os EUA não tomam conta do seu nariz? Por que Bolsonaro não cuida do Brasil em vez de se meter com a Venezuela?"

"O que o Trump tem de melhor que o Maduro? Por que os Estados Unidos não tomam conta do seu nariz e permitem que a Venezuela tome conta do seu? Por que o Bolsonaro não tenta cuidar desse País ao invés de contar mentira e se meter com a Venezuela?", questionou o ex-presidente Lula em discurso na solenidade de lançamento do "Plano do PT de Reconstrução do Brasil" edit

247 - Em discurso na solenidade de lançamento do "Plano do PT de Reconstrução do Brasil" nesta segunda-feira (21), o ex-presidente Lula disse que está satisfeito com o projeto e feliz pela iniciativa do partido e de outras lideranças brasileiras.

Segundo o ex-presidente, o "Plano do PT de Reconstrução do Brasil" é "uma arma poderosa na mão das pessoas que estão sem esperança, nas mãos das pessoas que não acreditam mais, nas mãos das pessoas que negaram a política". "Eu acho que vocês conseguiram produzir um instrumento que nos dá munição para enfrentar esse próximo período, e deixando claramente que esse País só vai ser transformado quando a gente mudar a pessoa que está governando esse País, que a gente volte a acreditar que é possível fazer com que a democracia possa ser a coisa mais sólida para a gente fazer as transformações que a gente precisa".

Lula comentou a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, à fronteira brasileira com a Venezuela, em um ato hostil contra o país vizinho e cobrou que Jair Bolsonaro cuide do Brasil em vez de se engajar em uma disputa política contra a Venezuela. "Quando você vê um secretário de Estado dos Estados Unidos adentrar ao território nacional para ir fazer provocação ao Chávez, com que direito? O que o Trump tem de melhor que o Maduro? Pelo menos a gente não tem notícias de que o Maduro conta 11 mentiras por dia através das fake news como a imprensa americana diz que o Trump conta. Ora, por que os Estados Unidos não tomam conta do seu nariz e permitem que a Venezuela tome conta do seu nariz? Por que o Bolsonaro não tenta cuidar desse País ao invés de contar mentira e se meter com a Venezuela? Que história é essa?".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.