Lula prestará homenagem a Pelé na terça-feira

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestará seu respeito e homenagem à Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família às 9h da manhã de terça-feira, dia 3 de janeiro, na cidade de Santos (SP), informa o jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247 e da TV 247.

O velório do Rei do futebol, falecido aos 82 anos na última quinta-feira (29), acontece no estádio do Santos, a Vila Belmiro. A cerimônia começou às 10h desta segunda-feira (2) e terá duração de 24 horas, e atraiu diversas autoridades e milhares de fãs.

O corpo de Pelé deixará o estádio em cortejo fúnebre pelas ruas de Santos, passará em frente ao local onde mora Dona Celeste, a mãe do astro que completou 100 anos em novembro e ainda mora na cidade, e depois seguirá para uma cerimônia privada no Memorial Necrópole Ecumênica, onde o rei será sepultado.

