Confira a lista de autoridades que foram ao velório de Pelé (vídeos)

Presidentes de entidades do futebol brasileiros, ex-jogadores e representantes de mais de 20 países foram à Vila Belmiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O corpo de Pelé está sendo velado na Vila Belmiro, estádio do Santos, no estado de São Paulo. O velório começou às 10h desta segunda-feira (2) e terá duração de 24 horas. Entre as autoridades que foram ao local estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Reinaldo Carneiro Bastos (Federação Paulista de Futebol).

Compareceram ao velório o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley Teixeira, o prefeito da cidade de São Paulo (SP), Ricardo Nunes, e o governador do estado de SP, Tarcísio de Freitas.

>>> Em posse, Flávio Dino promete solucionar o caso Marielle

O vice-presidente do Real Madrid, Emilio Butragueño, e o apresentador Milton Neves foram à Vila Belmiro.

O velório também contou com a presença de ídolos do Santos, como Serginho Chulapa, Manoel Maria, Clodoaldo, Zé Roberto, Abel, Lima, Elano, Aguinaldo e Lalá.

>>> 'Povo tem expectativa grande com Lula e o mundo espera a volta de um Brasil pacificador', diz Rui Costa

Representantes de pelo menos 23 países foram ao estádio do Santos: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Catar, Chile, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, México, Portugal, República Tcheca, Romênia, Rússia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

O Rei do Futebol morreu de falência de múltiplos órgãos, no dia 29 de dezembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado na unidade de saúde desde o dia 29 de novembro. O ex-jogador lutava contra um câncer de cólon.

O público não pode parar perto do caixão de Pelé, nem fotografá-lo.

EMOCIONADO 😢



Milton Neves não conteve as lágrimas ao chegar no velório de Pelé.



🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/Aj5SoMzPfm — UOL Esporte (@UOLEsporte) January 2, 2023

Craque Neto falou sobre a ausência de Neymar no velório de Pelé e disse que estaria na celebração do Rei do Futebol se fosse o atacante. #OsDonosDaBola pic.twitter.com/FJjMJkMyhq — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) January 2, 2023

Filhos do Pelé chegaram agora ao velório do pai e já entraram na Vila. pic.twitter.com/GfOuYZnmKj — Ricardo Magatti (@RMagatti) January 2, 2023

Presidentes da FIFA, Conmebol, CBF e Federação Paulista deixaram a Vila Belmiro. Principais autoridades do futebol estiveram no velório do Rei #Pelé. #PeleEterno #Santos pic.twitter.com/HXF3vSrkRf — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 2, 2023





Tibe Bi Gole Blaise, cônsul da Costa do Marfim e embaixador da ONU, veio homenagear Pelé. Trouxe um manto usado para sepultar pessoas importantes em seu país #pele pic.twitter.com/smF8twOKaZ — Marcelo Braga (@mabragatchelo) January 2, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.