Lula pretende enviar ao Congresso um projeto para recompor verba do Farmárcia Popular e do Auxílio Gás

247 - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para recompor verbas de programas como Auxílio Gás, Farmácia Popular e bolsas de ensino superior. No ano passado, parlamentares diminuíram o valor dos gastos durante a análise do Orçamento de 2024. Nesta segunda, Lula aprovou o Orçamento de 2024 com um veto de R$ 5,6 bilhões nas emendas de comissão. A ideia é que o dinheiro seja redistribuído entre as ações que tiveram diminuição de verba.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (22) pelo jornal Folha de S.Paulo, ano ano passado, parlamentares decidiram cortar R$ 6,9 bilhões nas despesas discricionárias do Executivo - não obrigatórias, elas contemplam custeio e investimentos. São esses gastos que o governo pretende recompor. O Farmácia Popular teve redução de R$ 382 milhões, o programa Auxílio Gás, de R$ 138 milhões, e a concessão de bolsas no ensino superior, R$ 151 milhões.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), não descartou a possibilidade de o governo negociar os vetos com os parlamentares, dependendo do desempenho da arrecadação em 2024. "Para nós é mais confortável, dentro do orçamento do Executivo, ajustar isso. Alternativamente a isso, não se descarta também até negociar o próprio veto", disse.

