Lula promete política pública para tratar pessoas com deficiência com "plenitude de respeito"

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quarta-feira (21), que, se ganhar a eleição, o governo fará conferências para a garantia dos direitos dos deficientes. "A gente vai voltar a dizer: já no ano que vem uma conferência nacional, estadual e municipal pra gente fazer revisão do que precisa ser aprimorada para que as pessoas com deficiência sejam tratadas com plenitude de respeito e democrática", afirmou no encontro sobre políticas para Pessoas com Deficiência PCD no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, na cidade de São Paulo (SP). "Todo legado do PT é obra da coragem coletiva de quem exigiu as políticas de inclusão".

O ex-presidente disse que uma parte dos mais ricos na sociedade brasileira não gosta do PT porque o partido deu mais direitos para as pessoas com deficiência, que, de acordo com o presidenciável, foram entendidas pela elite brasileira para "serem invisíveis".

"Vocês precisam ter coragem de colocar mais coisas no papel, cobrar mais. Os poderosos poderão matar uma, duas, três rosas, mas jamais deterão a chegada da primavera", complementou. "Temos que fazer mais, descobrir novas necessidades para que esse País se humanize de uma vez por todas e a gente fazer com que nunca mais a negação da política permita que a gente tenha um presidente como o que temos".

Intenções de voto

A pesquisa Ipec, divulgada na última segunda-feira (19), mostrou que Lula venceria a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) continuou em segundo lugar. O petista ganharia um segundo turno contra o candidato do PL por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

Na pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, o ex-presidente manteve a liderança, com mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Bolsonaro no primeiro turno. Lula venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

Encontro sobre políticas para PCD no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência https://t.co/I6FhVhvn9g — Lula 13 (@LulaOficial) September 21, 2022

