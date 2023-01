Lula qualifica como 'momento histórico' assinatura da lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para afirmar que a assinatura da lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, um crime inafiançável e imprescritível, foi um "momento histórico” para o Brasil. A legislação foi assinada por Lula na quarta-feira (11), durante a cerimônia de transmissão de cargo das ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (Psol), no Palácio do Planalto. A proposta foi aprovada em dezembro pelo Congresso Nacional.

“Um momento importante para a história do Brasil. E com o ministério da Igualdade Racial e nossa ministra Anielle Franco, vamos trabalhar com muita seriedade e responsabilidade para promovermos políticas de combate ao racismo”, postou Lula nesta quinta-feira (12). A postagem faz referência a uma postagem anterior feita pela ministra onde afirma que a assinatura da nova lei foi feita por “um governo comprometido com reparação”.

“Momento em que nosso presidente @LulaOficial assina Projeto de Lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Enfim, um governo comprometido com reparação! Que orgulho fazer parte dele como Ministra da Igualdade Racial. Estejam com a gente pro nosso trabalho ser maior!”, postou nas redes sociais Anielle pouco após Lula assinar a mudança na legislação.

Um momento importante para a história do Brasil. E com o ministério da Igualdade Racial e nossa ministra @aniellefranco, vamos trabalhar com muita seriedade e responsabilidade para promovermos políticas de combate ao racismo. https://t.co/pZC8CPUNxZ — Lula (@LulaOficial) January 12, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.