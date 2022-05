Lula quer resolver impasse em São Paulo e outros palanques até 10 de junho

"Vamos resolver logo. Vamos marcar com o França para fazer o palanque com o Haddad e o Psol”, teria dito Lula em reunião com partidos na segunda-feira edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) quer encerrar o período de discussões sobre a formação dos palanques regionais, informam Gerson Camarotti, do G1, e Lauro Jardim, do jornal O Globo. Aos aliados, segundo Camarotti, Lula tem dado o dia 10 de junho como prazo para que todos os palanques regionais estejam definidos, inclusive em São Paulo, onde há o maior impasse.

Márcio França (PSB) é pré-candidato ao governo de São Paulo, assim como o ex-ministro Fernando Haddad, do PT, que acumula mais intenções de voto no primeiro turno. França e Haddad empatam no segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data (SP-05693/2022).

Em reunião com dirigentes partidários na segunda-feira (23), Lula teria dito a Carlos Siqueira, presidente do PSB, na frente de todos: "vamos resolver logo o palanque de São Paulo. Vamos marcar com o Márcio França para fazer o palanque com o Haddad e o Psol". Petistas defendem que França retire sua pré-candidatura e se lance ao Senado na chapa de Haddad.

Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato a deputado federal, concordou, segundo Jardim, com a ideia de o Psol indicar o candidato - ou candidata - a vice na chapa de Haddad.

Há outros estados que são considerados como prioritários para terem suas situações definidas: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro – onde há impasse pela vaga de senador – e Ceará, onde o PT resiste ao nome de Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza que tem preferência do PDT de Ciro Gomes.

Para Lula, as indefinições podem prejudicar a campanha nacional se avançarem para além de 10 de junho.

