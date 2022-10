Lula reage à proposta de Bolsonaro de aumentar composição do STF: "tentativa de destruir as instituições"

Apoie o 247

247 - Em encontro com representantes da sociedade civil nesta segunda-feira (10), o ex-presidente Lula (PT) reagiu à intenção de Jair Bolsonaro (PL) de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para atingir uma composição que o favoreça.

Para o ex-presidente, esta é mais uma tentativa de Bolsonaro de destruir as instituições. "Hoje o Brasil está pior do que o Brasil que eu peguei em 2003, porque hoje tem uma coisa mais grave, que é a falta de credibilidade nas instituições. É a tentativa de destruir as instituições que garantem a democratização desse país. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele".

Lula lembrou que em seus oito anos de governo, indicou seis ministros para o Supremo, seguindo critérios técnicos. "Eu tive a sorte de indicar seis ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. Os que eu indiquei foi por currículo, e nunca pedi um favor. Tenho orgulho de ter indicado seis [ministros] e nunca pedir um favor, porque eles não foram indicados para me ajudar, foram indicados para cumprir o papel da Suprema Corte, que está escrito na Constituição. É assim que deve ser".

