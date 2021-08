Lula rebate ministro da Educação sobre universidades e defende mais investimento na área

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista à CBN de Santa Catarina nesta sexta-feira (13), rebateu a declaração do ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, de que as universidades deveriam ser "para poucos".

O petista defendeu mais investimento em educação e disse que este é o único caminho para fazer do Brasil um país mais competitivo. "Eu tenho orgulho de ter feito 16 escolas técnicas em Santa Catarina, tenho orgulho de ter feito a Universidade Federal da Fronteira [Sul], em Chapecó e seus campi espalhados pelo estado. Eu tenho orgulho de dizer para vocês: esse país só terá solução quando a educação não for gasto, for investimento. Quando a gente formar corretamente nosso povo, a gente vai ter mais emprego de qualidade, vai ter gente mais preparada para discutir, competir com os países do mundo inteiro e esse país vai voltar a ser um país muito feliz".

Universidade para TODOS ou universidade para POUCOS? Essa é a polarização.



em entrevista à CBN de Santa Catarina

