Lula se reúne com Lavrov, chanceler da Rússia, no Palácio da Alvorada

O presidente brasileiro e o chanceler russo fizeram uma reunião após Lula retornar da China. Guerra na Ucrânia e acordo na área econômica foram alguns temas do encontro no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, teve nesta segunda-feira (17) um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília.

Os dois líderes fizeram a reunião no dia seguinte ao retorno da viagem à China e aos Emirados Árabes. No continente asiático, Lula cobrou mais ações dos governos dos Estados Unidos e de países europeus, para solucionar o fim da guerra na Ucrânia, ocupada por forças russas.

Ao comentar a geopolítica global, o chanceler da Rússia havia dito que os dois países buscam atingir uma ordem mundial mais justa, baseada no direito. O ministro agradeceu aos pedidos do presidente Lula pela criação de um grupo de países para negociar o fim da guerra.

Lavrov fez um convite ao presidente brasileiro para visitar o país euroasiático, governado pelo presidente Vladimir Putin, que demonstrou apoio ao que chamou de cooperação militar entre a Rússia e a China.

No último dia 14, Lula disse que o encontro com os chineses o deixou "muito satisfeito". O petista afirmou que a relação entre Brasil e China "não é necessariamente capaz de criar arranhão com os Estados Unidos".

O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, comentou sobre a guerra nesta segunda (17), e disse que sanções econômicas unilaterais impostas à Rússia prejudicam as nações em desenvolvimento.

Na área econômica, os governos do Brasil e da Rússia discutiram medidas para garantir o fluxo de importação de fertilizantes pelo governo brasileiro.

Na China, integrantes dos governos brasileiro e chinês, bem como empresas, assinaram uma série de acordos de R$ 50 bilhões.

Agora: chegada do chanceler russo, Sergei Lavrov, ao Alvorada para encontro com presidente Lula. pic.twitter.com/Dev6HG4tch — Tainá Falcão (@tainafalcao) April 17, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.