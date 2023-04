Sanções contra a Rússia prejudicam nações em desenvolvimento, diz ministro Mauro Vieira

As delegações russa e brasileira, lideradas pelos ministros das Relações Exteriores, conversaram na segunda-feira de manhã no Itamaraty edit

TASS - As sanções econômicas unilaterais impostas à Rússia ao contornar o Conselho de Segurança da ONU prejudicam as nações em desenvolvimento, disse nesta segunda-feira o Ministro das Relações Exteriores brasileiro Mauro Vieira.

“Reiterei ao Ministro [das Relações Exteriores da Rússia] [Sergey] Lavrov a posição do Brasil sobre as sanções unilaterais. Além de não terem sido coordenadas com o Conselho de Segurança da ONU, elas têm consequências negativas para as economias de todo o mundo, especialmente para os países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram da pandemia”, disse o diplomata de alto nível em uma coletiva de imprensa após conversas com Sergey Lavrov.

As delegações russa e brasileira, lideradas pelos ministros das Relações Exteriores, conversaram na segunda-feira de manhã no palácio que abriga o Ministério das Relações Exteriores na capital brasileira. Lavrov será recebido mais tarde pelo Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro russo também se encontrará com o assessor de política externa do Presidente Lula, o ex-ministro brasileiro Celso Amorim.

