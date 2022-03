Lula sobre Alckmin: "nós estamos tentando construir uma proposta de reconstrução do Brasil"

Após a filiação de Alckmin ao PSB, Lula rebateu as críticas sobre uma possível contradição na sua aliança com o ex-tucano: "contraditório seria ter vice do PT, uma soma zero" edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) concedeu nesta quinta-feira (24) entrevista à Rádio Super Notícia, de Belo Horizonte (MG), e falou sobre a filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ao PSB, em um movimento que viabiliza sua candidatura à Vice-Presidência da chapa do petista.

Perguntado sobre contradição na iminente aliança com Alckmin, um ex-tucano, o ex-presidente disse que não faria sentido, por exemplo, formar chapa com alguém do próprio PT. "Contraditório seria ter um vice do PT, seria uma soma zero. Seriam dois do PT que não acrescentariam nada na expectativa eleitoral da sociedade brasileira".

Ele afirmou que suas alianças amplas visam reconstruir o Brasil. "O Alckmin foi meu adversário, adversário da Dilma. Isso não é problema. Nós estamos tentando construir uma proposta de reconstrução do Brasil, que leve em conta a necessidade de pensar um modelo de desenvolvimento que leve em conta o desenvolvimento regional".

"Se eu fizer a aliança com o Alckmin, posso dizer que será uma aliança muito forte para ganhar, para mudar o Brasil", garantiu.

