Lula tem mais de 50% de aprovação entre os católicos no Brasil, mostra pesquisa

247 - O instituto Paraná Pesquisas informou nesta terça-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50,5% de aprovação entre os católicos no Brasil. De acordo com os números, 47,1% deste segmento religioso desaprovam o petista, e 2,4% não souberam ou não opinaram.

As estatísticas apontaram que, entre os evangélicos, o presidente tem 37,1% de aprovação, 59,4% de reprovação, e 3,5% não souberam ou não opinaram. A pesquisa mostrou que 57,6% dos entrevistados aprovam outras religiões, 39% desaprovam e 3,5% não souberam responder ou não deram posicionamento algum.

O levantamento entrevistou 2.020 eleitores no Brasil entre os dias 21 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.