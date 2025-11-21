Lula terá reunião com chanceler alemão no G20 após declarações de Merz sobre Belém

247 - O presidente Lula terá uma reunião bilateral com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, neste sábado (22), na África do Sul, durante a cúpula do G20. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, que não informou o conteúdo da reunião. A informação é da Folha de S.Paulo.

A conversa entre os dois líderes ocorre após declarações de Merz sobre o Brasil durante discurso no Congresso Alemão do Comércio. O chanceler fez uma comparação desfavorável entre os dois países ao comentar sua participação na Cúpula dos Líderes, no último dia 7, em Belém, sede da COP30. Segundo ele, os alemães vivem em um dos países mais bonitos do mundo e, ao relatar a experiência no Brasil, afirmou: "Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos."

A fala repercutiu mal e o presidente Lula respondeu às declarações do chanceler sugerindo que Merz deveria ter experimentado mais a cultura regional: “Ele devia ter ido num boteco no Pará, devia ter dançado no Pará, provado a culinária do Pará”. Lula foi além ao afirmar que Berlim “não oferece 10% da qualidade” que Belém e o estado do Pará proporcionam aos visitantes.

Nesta sexta-feira (21), um dia antes do início do G20, Lula tem uma reunião com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois conversaram por telefone no início da semana, em uma ligação de 40 minutos, sobre as prioridades da presidência sul-africana para a cúpula deste ano. Lula reforçou o apoio do Brasil às iniciativas do país, especialmente ao Grupo de Especialistas em Desigualdade, liderado pelo prêmio Nobel Joseph Stiglitz.

O encontro em Joanesburgo deve tratar também das relações comerciais entre Brasil e África do Sul. Além disso, Lula participará no sábado do Fórum IBAS, que reúne líderes de Brasil, Índia e África do Sul para discutir cooperação em áreas estratégicas.

O presidente viajou acompanhado dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e do assessor especial Celso Amorim.