Premiê alemão que insultou o Brasil vê plateia abandonar evento antes de seu discurso em protesto (vídeo)

247 - Dezenas de convidados deixaram um auditório em Berlim na noite desta quarta-feira (19) em protesto contra o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, momentos antes de seu discurso. A saída organizada do público ocorreu durante a cerimônia do Prêmio Talismã, dedicado a iniciativas de integração e diversidade. As informações são da Folha de S.Paulo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram cerca de 30 pessoas se levantando em silêncio justamente quando Merz subia ao palco. O premiê seguiu com uma fala de aproximadamente 20 minutos, após a qual os manifestantes retornaram aos seus lugares, reforçando o caráter simbólico do protesto.

O Prêmio Talismã é promovido pela Fundação Alemã para a Integração, que apoia migrantes e seus descendentes. Muitos dos que deixaram o auditório usavam adesivos com a frase “nós somos a paisagem urbana”, resposta direta a um comentário de Merz no mês anterior. Ao celebrar uma redução de 60% nos pedidos de asilo, o premiê afirmou que ainda havia “um problema na paisagem urbana” e que seu governo trabalhava com a perspectiva de deportações em massa — declaração interpretada como aproximação a pautas da extrema-direita alemã.A expressão “paisagem urbana”, traduzida de Stadtbild, gerou forte reação de parlamentares e lideranças de origem imigrante. Eles pediram retratação imediata e acusaram o primeiro-ministro de reforçar estigmas sobre migrantes. A crise aumentou quando Merz, em resposta aos críticos, disse: "Pergunte para sua filha" sobre a segurança nas cidades — afirmação que contraria estatísticas policiais, segundo especialistas consultados pela imprensa alemã.

A sequência de declarações polêmicas não parou por aí. Na semana passada, em discurso no Congresso Alemão do Comércio, Merz comentou de forma depreciativa sua viagem a Belém, no Brasil, durante a COP30. Segundo relatou, os jornalistas que o acompanharam não teriam demonstrado interesse em permanecer na cidade. "Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ‘Quem de vocês gostaria de ficar aqui?’ Ninguém levantou a mão", afirmou. Ele acrescentou que todos teriam ficado aliviados por retornar à Alemanha, especialmente “daquele lugar onde estávamos”.

As falas provocaram reação imediata no Brasil. O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), classificou o comentário como “arrogante” e “preconceituoso”. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou que causa estranhamento quando “quem ajudou a aquecer o planeta questiona o calor da Amazônia”.Na terça-feira (18), o presidente Lula (PT) também rebateu o premiê alemão. Em tom crítico, o petista ironizou Merz por não ter aproveitado a cultura local durante a COP30. "Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora 'coma maniçoba'", disse Lula.

A conjunção das polêmicas pressiona a imagem de Merz dentro e fora da Alemanha. O protesto silencioso na cerimônia de Berlim se soma a críticas de figuras políticas, lideranças comunitárias e autoridades internacionais, reforçando a percepção de que o discurso do premiê tem se afastado de pautas de inclusão e diálogo — justamente em um momento em que o país enfrenta desafios crescentes na área de migração e integração social.