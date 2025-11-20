247 – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o Ocidente abriga planos que, segundo ela, apontam para a destruição da população ucraniana. As declarações foram dadas em entrevista à agência TASS, que publicou a íntegra de suas falas nesta quarta-feira.

Logo no início da conversa, Zakharova comparou a visão atribuída ao Ocidente com a ideologia de extermínio dos povos eslavos implementada pela Alemanha nazista. “Eu nunca duvidei de que, além de usar a Ucrânia como ferramenta para pressionar nosso país, um dos delírios que possui a mente daqueles no Ocidente, que provocaram este conflito, era o aniquilamento da população ucraniana em geral”, afirmou.

Diplomata cita paralelos históricos com o nazismo

A porta-voz disse que a postura ocidental atual repete comportamentos que, segundo ela, foram observados há 85 anos. “O Ocidente tinha tais planos há 85 anos”, declarou, ao lembrar que “o nazismo e o fascismo particularmente enfureceram na Ucrânia” naquele período.

Zakharova argumenta que a ideologia nazista não foi devidamente erradicada e voltou a ser mobilizada por países ocidentais como forma de controle. “Aparentemente, não foi eliminada”, afirmou. Para ela, “o Ocidente não precisava de uma Ucrânia livre, e tampouco precisava dos ucranianos que não se colocariam como colaboradores, como fizeram há 85 anos sob a bandeira do nazismo”.

‘Ou aderem ao neonazismo ou são destruídos’, diz porta-voz

Zakharova reiterou a tese de que as potências ocidentais colocam a população ucraniana diante de uma alternativa extrema. “De acordo com a opinião do Ocidente, os ucranianos devem ou se levantar sob as bandeiras nazistas — o que é o neonazismo hoje — ou devem ser destruídos”, declarou.

Ela afirmou ainda que essa lógica é semelhante ao plano de Hitler para capturar a União Soviética e eliminar os povos eslavos. “Era exatamente assim que estava formulado o plano de Hitler para capturar a União Soviética, e esse plano mirava a população eslava”, disse. “É isso que vemos hoje em dia”, completou.

Críticas ao governo Zelensky e apelo para que ucranianos ‘salvem a si mesmos’

A diplomata também dirigiu críticas diretas aos líderes ucranianos. Segundo Zakharova, parte da população teme ser mobilizada à força para o conflito e deveria compreender que não se trata de deslealdade ao país. “Todos que entendem que podem ser violentamente mobilizados na Ucrânia têm apenas um conselho: não considerem isso como traição à Ucrânia”, disse.

Ela prosseguiu afirmando que a própria estrutura política teria abandonado os cidadãos: “É porque a Ucrânia foi traída por outros: Zelensky traiu a Ucrânia. [O ex-presidente Pyotr] Poroshenko traiu o país antes dele. Essa camarilha inteira, esse bando de pessoas possessas, gananciosas e anormais traiu”, declarou.

Ao final, Zakharova sugeriu que os ucranianos deveriam buscar maneiras de se preservar diante do cenário atual. “Os ucranianos precisam se salvar, salvar seus entes queridos, de qualquer maneira possível”, afirmou.