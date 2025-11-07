Rússia diz querer que EUA esclareçam intenções de testes nucleares após comentários de Trump

Reuters - A Rússia afirmou nesta sexta-feira que deseja que os Estados Unidos esclareçam os recentes comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a possível retomada dos testes nucleares, uma vez que tal medida provocaria sérias reações de outros países.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, fez os comentários em uma coletiva de imprensa em Moscou.

Na semana passada, Trump ordenou que as Forças Armadas dos EUA reiniciassem imediatamente o processo de testes de armas nucleares após uma interrupção de 33 anos. Mas não ficou imediatamente claro se Trump estava se referindo aos testes de explosivos nucleares, que serão realizados pela Administração Nacional de Segurança Nuclear, ou aos testes de voo de mísseis com capacidade nuclear.

Devido à falta de clareza em relação aos planos dos EUA, o presidente Vladimir Putin instruiu, na quarta-feira, importantes autoridades a prepararem propostas para a Rússia realizar seu próprio teste nuclear em potencial em resposta a qualquer teste dos EUA.

Moscou não realiza um teste nuclear desde o colapso da União Soviética em 1991. A Rússia e os EUA possuem os maiores arsenais nucleares do mundo.