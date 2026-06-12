Lula celebra Dia dos Namorados ao lado de Janja e manda mensagem :"é sobre amor, Brasil e esperança"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, uma mensagem nas redes sociais ao lado da primeira-dama Janja, associando a data à valorização dos laços afetivos, da esperança e do cuidado com o Brasil.

Na publicação, Lula aparece ao lado de Janja e usa o tema do amor para falar também sobre família, amizades, soberania nacional, políticas públicas e símbolos associados ao país.

“Hoje é Dia dos Namorados, mas também é dia de celebrar tudo aquilo que nos une. O amor que construímos em família, nas amizades e no cuidado com o nosso país. Vamos conversar sobre amor, sobre Brasil e sobre esperança”, afirmou o presidente.

Em outras publicações nas redes do presidente, Lula também faz referência a temas como o Pix, o SUS, a cultura nacional e o fim da escala 6 x 1. Em uma das frases divulgadas, Lula diz: “Ame alguém como os brasileiros amam o Pix”.



