Lula: vacina russa traz esperança para o mundo

Em entrevista à TV 247, o ex-presidente Lula celebrou o anúncio de Vladimir Putin sobre a vacina contra a Covid-19 e disse que o Brasil precisa manter as parcerias com a China e a Rússia. "Brasil não deve se envolver nos conflitos entre EUA, China e Rússia. O Brasil deve se posicionar como um parceiro estratégico com os três países", disse ele