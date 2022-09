Lula vence no primeiro turno com 52% dos votos válidos, mostra Ipec

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipec para presidente, divulgada na noite desta segunda-feira (19) mostra que, se as eleições fossem hoje, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria eleito no primeiro turno com 52% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) teria 34%.

Veja o placar da eleição em votos válidos:

Lula (PT): 52% (51% na pesquisa anterior, de 9 de setembro)

Bolsonaro (PL): 34% (35% na pesquisa anterior)

Ciro (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior)

Tebet (MDB): 5% (4% na pesquisa anterior)

Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)

>>> No segundo turno, Lula vence com 54% dos votos, contra 35% de Bolsonaro, mostra Ipec

Leia também matéria da Reuters sobre a pesquisa Ipec:

A duas semanas do primeiro turno das eleições, nova pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira registrou oscilação positiva de 1 ponto percentual para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou a 47% das intenções de voto, enquanto o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) se manteve estável com 31%.

A sondagem anterior, divulgada há uma semana, trazia o petista com 46% e o candidato à reeleição com 31%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

O novo levantamento, realizado entre sábado e domingo, foi a campo em meio à viagem de Bolsonaro para as cerimônias do funeral da rainha Elizabeth, num momento em que a campanha do presidente aumenta a artilharia contra Lula na propaganda eleitoral.

De outro lado, a campanha de Lula busca criar uma onda de voto útil na tentativa de liquidar a eleição no primeiro turno.

A sondagem também avaliou um possível cenário de segundo turno e apontou que o petista venceria a disputa com uma vantagem de 19 pontos percentuais -- há uma semana, essa distância era de 17 pontos.

Lula passou para 54%, ante 53%, e Bolsonaro foi a 35%,ante 36%.

A pesquisa apontou ainda a possibilidade de Lula liquidar a disputa já no primeiro turno. O petista conta com 52% dos votos válidos, quando são descartados os brancos e nulos. Há uma semana, ele contava com 51%.

O levantamento entrevistou 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios.

