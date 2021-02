"Lula vinha de baixo. Tinham que tirá-lo", diz Boff sobre interferência das Forças Armadas na política

247 - O teólogo Leonardo Boff utilizou o Twitter nesta segunda-feira (15) para repercutir a confissão do general Eduardo Villas Bôas sobre a interferência do Alto Comando do Exército na pressão contra o Supremo Tribunal Federal (STF) pela manutenção da prisão ilegal do ex-presidente Lula.

Segundo Boff, o fato prova que as Forças Armadas são instrumentos da elite brasileira para evitar a ascensão dos mais pobres ao poder. "O golpe do Alto Comando das FFAA confirma a tese do sociólogo Jessé de Souza: o Exército é usado pela classe dominante como em 64 para dar o golpe e jamais permitir que os de baixo subam e cheguem ao poder. É desolador ver comandantes-servos. Lula vinha de baixo. Tinham que tirá-lo".

