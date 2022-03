Lulaverso: WhatsApp restringe funcionamento de grupos de comunicação de Lula

A assessoria do ex-presidente informou que o WhatsApp "estranhou" a grande movimentação dos grupos desde o lançamento da iniciativa digital Lulaverso edit

247 - O WhatsApp suspendeu os números de telefone de administradores de grupos do Lulaverso, iniciativa digital do ex-presidente Lula. A grande movimentação que o lançamento dos grupos causou "estranhamento" na empresa, que reagiu de maneira automática e preventiva, informou a assessoria de Lula.

O funcionamento de alguns grupos foi restringido. Até esta quinta-feira, 10, eram 19. Ao menos quatro deles ficaram inativos nesta semana -- a última movimentação destes foi às 19h02 de terça-feira (8). Até a noite desta quinta (10), as contas seguiam suspensas, de acordo com a Folha de S.Paulo.

"Se não tivesse muitas inscrições, isso não aconteceria. Agora, estamos explicando, mandando relatórios para eles mostrando que o funcionamento, moderação, está nas regras. Deve normalizar em breve", disse a assessoria.

A assessoria do ex-presidente afirmou que os administradores dos grupos não violaram qualquer regra do aplicativo, como por exemplo usar robôs para enviar mensagens e fazer disparos em massa. "Não existe disparo em massa em grupo onde as pessoas entraram livremente", disse.

Segundo a assessoria, as contas do Lulaverso são administradas por "uma série de parceiros".

