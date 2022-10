Lupi: Ciro "endossa integralmente" a decisão de apoio do PDT a Lula

Apoie o 247

247 - Ao anunciar que o PDT apoiará a candidatura do ex-presidente Lula (PT) no segundo turno, o presidente da sigla, Carlos Lupi, afirmou que Ciro Gomes (PDT) "endossa integralmente" a decisão do partido.

"Eu falo pelo partido, ele participou da reunião e disse que endossa integralmente a decisão do partido", disse.

>>> Em decisão unânime, PDT aprova apoio a Lula no segundo turno

Lupi também falou que representará o PDT em possíveis futuras agendas com o PT e Lula. "Onde a gente for convidado para participar com o PT, eu representarei o partido".

Questionado sobre como se dará a aliança após uma intensa campanha de ataques de Ciro Gomes a Lula no primeiro turno, Lupi amenizou e lembrou da união de Leonel Brizola - líder histórico do PDT - e Lula em outros momentos da história, mesmo entre duras críticas entre ambos. "Acho que o processo político às vezes se acirra de uma maneira... Eu vivenciei isso com o Brizola com o Lula, lá em 1989. Era uma coisa muito forte. Isso não impediu o Brizola de estar com o Lula na campanha. O processo político às vezes descamba, no calor da emoção. Agora, partido existe para isso. Quando ele se reúne e decide, todos seus filiados têm que acatar essa decisão que o partido toma".

