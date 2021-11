Mãe do ministro Ciro Nogueira abastece avião com cota parlamentar em locais de agenda do filho

Notas fiscais apresentadas pela senadora Eliane Nogueira, mãe e suplente do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pediu o ressarcimento de R$ 46,9 mil utilizados na compra de combustível para aviões. Ela, porém, não possui nenhuma aeronave registrada em seu nome edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A senadora Eliane Nogueira (PP-PI), mãe e suplente do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, utilizou R$ 46,9 mil da cota parlamentar a que tem direito para pagar combustível de avião, embora tenha declarado ao Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, que não possui nenhuma aeronave particular. De acordo com a Folha de S. Paulo, o ministro - que está licenciado há quatro meses - é quem declarou possuir 95% de um avião Beech Aircraft B200, estimado em R$ 2,8 milhões.

Ao todo, entre os meses de julho e outubro deste ano, a parlamentar pediu o ressarcimento de oito despesas com combustíveis de aeronaves. As notas fiscais apresentadas apontam que os gastos foram efetuados em cidades como Sorocaba (SP), São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Teresina (PI).

A reportagem ressalta, ainda, que o padrão dos gastos é semelhante ao que foi apresentado pelo então senador Ciro Nogueira entre janeiro e julho deste ano. Na época, ele teria utilizado R$ 262,1 mil de sua cota parlamentar para pagar despesas com a compra de combustível de avião.

PUBLICIDADE

As notas fiscais apresentadas por Eliane também coincidem com datas e locais em que Ciro Nogueira esteve presente, segundo dados de sua agenda oficial e de registros nas redes sociais.

“Nas mesmas datas, porém, sua mãe usou as redes para publicar fotos de eventos em outras cidades. Além disso, para esse mesmo período, a senadora apresentou ao Senado comprovantes de passagens aéreas e bilhetes de embarque em voos comerciais”, destaca a reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE