Maioria dos brasileiros diz confiar nas urnas eletrônicas, aponta pesquisa Quaest

247 - A maioria dos brasileiros afirma confiar na segurança das urnas eletrônicas, segundo dados de uma pesquisa recente. De acordo com pesquisa realizada pela Quaest e divulgada pelo UOL, 53% dos entrevistados disseram concordar que “as urnas eletrônicas são confiáveis”. Em contrapartida, 43% afirmaram discordar da declaração. Outros 1% responderam que não concordam nem discordam, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

O estudo foi contratado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas em entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O público-alvo incluiu brasileiros com 16 anos ou mais.

O recorte regional mostra diferenças relevantes na percepção sobre o sistema eleitoral. O Nordeste aparece como a região com maior nível de confiança: 59% dos entrevistados concordaram com a afirmação sobre a confiabilidade das urnas, enquanto 37% discordaram.

No Sudeste, os números também indicam maioria favorável à confiança no equipamento, com 54% concordando e 42% discordando.

Sul e Centro-Oeste registram empate técnico

Nas regiões Sul e Centro-Oeste, o levantamento revela um cenário de maior polarização. No Sul, houve empate, com 48% afirmando confiar nas urnas eletrônicas e 48% discordando da confiabilidade.

Já no Centro-Oeste, o resultado também foi equilibrado: 48% concordaram com a afirmação e outros 48% disseram discordar.

Os dados reforçam que, embora a confiança nas urnas eletrônicas seja majoritária no país, a percepção sobre o sistema eleitoral ainda varia de forma significativa entre as regiões brasileiras.