Mandetta diz que não sai nem obedece as ordens de Bolsonaro

247 - Um dia depois do pronunciamento de Jair Bolsonaro com ataques à política de confinamento da população, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou a aliados nesta quarta-feira, 25, que não pedirá demissão e tampouco irá seguir as orientações anticientíficas de Bolsonaro.

"Segundo um interlocutor direto de Mandetta, ele não vai encampar a tese do 'isolamento vertical', deixando apenas idosos e pessoas com doenças pré-existentes fora do convívio social — conforme o presidente defendeu ontem", afirma o jornalista Guilherme Amado, da revista Época.