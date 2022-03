Manifestantes bloqueiam trechos de estradas em protesto contra tarifaço nos combustíveis (vídeo)

Apoie o 247

247 - Caminhoneiros bloquearam, nesta sexta-feira (11), um trecho da BR-116 Norte em Feira de Santana, município a 100 quilômetros de Salvador (BA). Somente veículos pequenos, ambulâncias e carros transportando produtos perecíveis passavam pelo trecho bloqueado.

A Petrobrás anunciou, nessa quinta, aumento de 18,77% para a gasolina e o 24,9% para o diesel. O gás de cozinha também passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

Na Bahia, o abastecimento é feito pela Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (Rlam), que é privatizada. Segundo o portal G1, o combustível custa 6,4% a mais do que o vendido pela Petrobrás.

Com o novos ajustes nos preços, motoristas chegaram a cruzar algumas fronteiras brasileiras. Moradores de Foz do Iguaçu, no Paraná, foram nesta sexta abastecer seus carros na Argentina e no Paraguai.

A Justiça Federal no Distrito Federal deu nesta sexta-feira (11) um prazo de 72 horas para que a Advocacia Geral da União (AGU) e a Petrobrás expliquem o aumento no valor dos combustíveis.

O Brasil tem a gasolina mais cara do mundo se comparada ao salário mínimo dos trabalhadores.

Paralisação dos caminhoneiros em Feira de Santana, maior entroncamento rodoviário do Norte Nordeste, vídeo gravado hoje, um pouco antes das 11:00 hs.

March 11, 2022

