Manifestantes golpistas ateiam fogo em caminhões no Mato Grosso: 'estavam armados e meteram bala’ (vídeo)

247 - Um grupo de homens armados e encapuzados ateou fogo em dois caminhões na BR-163 na altura de Sinop, no interior de Mato Grosso, em meio a manifestações de caráter golpista feitas por bolsonaristas que não aceitam a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no pleito de outubro. Este é o segundo caso de uma ação do gênero na região em pouco mais de 24 horas.

Segundo o UOL, uma testemunha disse que os responsáveis pelo ataque desta segunda-feira portavam armas de grosso calibre. "Os caras encapuzados, armados com uma arma ponto 40. Meteram bala, tiraram o motorista de dentro e meteram fogo nos dois caminhões", relatou a testemunha.

Ainda de acordo com a reportagem, “outra pessoa, que também diz ter testemunhado a ação, deu relato semelhante. ‘Mandaram os meninos [motoristas dos caminhões] descer batendo arma na porta. Aí eles falaram que vão trancar a BR. Ir nas empresas e fazendas. Vão colocar fogo nos caminhões que tiver carregando [produtos para pegar a estrada]’".

No sábado (19), um bando armado e encapuzado atacou uma base da concessionária estatal MTPar, que administra a BR-163, na região de Lucas do Rio Verde. O grupo composto por cerca de dez pessoas foi flagrado em vídeo atirando e colocando fogo em caminhões na base da concessionária que administra a mesma rodovia entre os municípios de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde.

