Marçal afirma que direita é “refém de Bolsonaro”

247 - O influenciador e empresário Pablo Marçal (PRTB) afirmou que a direita brasileira se tornou “refém” de Jair Bolsonaro (PL) e que apenas a ascensão de um outsider poderá romper a polarização com o presidente Lula nas eleições presidenciais de 2026. As declarações foram dadas em entrevista à Folha de S.Paulo, publicada nesta ssábado (22).

Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024 e protagonizou uma das campanhas recheada de fake news, irregularidades e espetáculo, voltou a falar sobre o período eleitoral, que classifica como “guerra” e “loucura”.

Sobre os ataques contra o então candiato a prefeito de São Paulo e atual ministro Guilherme Boulos (PSol), incluindo a divulgação de um laudo falso que o acusava de uso de drogas, caso pelo qual Marçal e seu advogado, Tassio Renam Botelho, foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral, ele relativizou.

“Eu estava num podcast quando a equipe postou. Até hoje eu não vi esse laudo. Acho que isso foi completamente desnecessário. Se eu soubesse que era uma situação adversa da realidade jamais aprovaria”, disse. “Não precisa fazer a maioria das coisas”, admitiu.

Marçal evita falar abertamente sobre uma nova candidatura, embora não descarte disputar a Presidência. Afirma estar focado nos negócios e na família. “Se eu sentir no meu coração, vai ser diferente, mas agora estou 100% desconectado disso”.

Mesmo assim, avalia o cenário político e considera que nenhum dos nomes postos para 2026 tem apelo suficiente. Para ele, o eleitor está cansado da dicotomia Lula-Bolsonaro.

“Acho que, se sai uma pessoa diferente, que mostra um caminho que a gente ainda não seguiu e que não é apadrinhado de ninguém, tem chance de romper isso aí”.

Apesar de atacar Lula e dizer que ele "foi a maior decepção de todos os tempos”, reconhece-o como “o político mais influente da história”.

Sobre líderes da direita, avalia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é quem ocupa hoje o espaço mais relevante, mas ainda dependente do bolsonarismo. “Naturalmente a pessoa que governa o estado de São Paulo, o Tarcísio. Sem a bênção do Bolsonaro, ele vale a metade”.

Na sua análise, a direita está presa ao ex-presidente. “A direita e a esquerda não têm dono, falta protagonista. Bolsonaro até me apoiaria, não me apoiou porque precisava do MDB e do Temer para resolver esses processos aí”.

E conclui que Bolsonaro perdeu parte da influência, embora não esteja fora do jogo.