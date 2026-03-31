Marcelo Freixo deixa presidência da Embratur e confirma candidatura a deputado federal pelo PT

247 - O presidente cessante da Embratur, Marcelo Freixo, confirmou nesta terça-feira (31) que deixará o comando da entidade para disputar uma vaga de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. As declarações foram dadas durante o Visit Brasil Summit, em Brasília, e posteriormente em entrevista à Sputnik Brasil.

Ao comentar sua saída, Freixo fez um balanço positivo de sua gestão à frente da agência de promoção do turismo internacional. “de forma extremamente feliz, satisfeito e muito grato”, afirmou, ao descrever o encerramento de seu ciclo no órgão.

A decisão marca o retorno do político à disputa eleitoral após sua atuação em cargos executivos ligados ao governo federal. Durante sua passagem pela Embratur, Freixo esteve à frente de iniciativas voltadas à recuperação da imagem do Brasil no exterior e ao fortalecimento do turismo como vetor econômico.

A confirmação da pré-candidatura foi feita após sua participação no evento do setor turístico, onde discutiu estratégias de promoção internacional do país. Em conversa com a Sputnik Brasil, ele reforçou que pretende voltar à Câmara dos Deputados, desta vez pelo PT, partido ao qual se filiou recentemente.

A saída de Freixo ocorre em um momento de reorganização política visando as próximas eleições, com lideranças buscando reposicionamento estratégico. Sua candidatura deve reforçar a bancada do partido, especialmente em pautas ligadas a direitos humanos, cultura e desenvolvimento econômico sustentável.

Nos bastidores, a avaliação é de que a passagem pela Embratur ampliou o capital político de Freixo, ao associá-lo a resultados na área de turismo e à retomada da presença internacional do Brasil.