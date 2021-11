Márcio França ironiza fracasso das prévias do PSDB e chama Eduardo Leite de “Aecinho”

PSDB suspendeu as prévias após falhas no aplicativo de votação; Leite era o único pré-candidato a defender o adiamento edit

Revista Fórum - Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo e pré-candidato, ironizou a suspensão das prévias presidenciais do PSDB neste domingo (21). Vice de Geraldo Alckmin em 2014, o socialista pretende tirar o tucano do PSDB e tirou sarro do partido. França ironizou João Doria e chamou o Eduardo Leite de Aecinho.

“Tucanos Doristas , perdem as penas … Até abril, decidem…”, tuitou o ex-governador, que enfrentou o governador João Doria no segundo turno de 2018.

França também não poupou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defensor do adiamento das prévias. “Aecinho seu ‘garoto travesso’…se a prévia ficar para abril, Doria ‘se manda’ antes…..segue o jogo”, escreveu no Twitter. Leite é apoiado pelo deputado federal Aécio Neves.

