Marina diz que governo tem sinalizações de França e Espanha para aportes ao Fundo Amazônia

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta quarta-feira que o governo recebeu sinalizações de França e Espanha para aportes ao Fundo Amazônia, o que ampliaria o número de doadores depois que os Estados Unidos anunciaram que também planejam fazer uma doação inicial .

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, Marina disse também que o Fundo poderá buscar novos focos e prioridades.

Iniciado em 2009 por Alemanha e Noruega para apoiar a proteção da floresta no Brasil e projetos de desenvolvimento sustentável, o Fundo Amazônia já recebeu até o momento doações de 1,3 bilhão de dólares.

Na semana passada, após encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca, o governo norte-americano informou que tem a "intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia".

>>> Biden diz a Lula que vai comprometer países do G7 a doarem para Fundo Amazônia

Segundo uma fonte diplomática brasileira com conhecimento das tratativas, os EUA planejam fazer uma doação inicial de 50 milhões de dólares.

O Fundo Amazônia foi congelado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após tomar posse em 2019, mas Lula o reiniciou com o apoio de Noruega e Alemanha logo após retornar à Presidência.

O Reino Unido também já disse estar pensando em se juntar ao fundo.

