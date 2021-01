MDB decide lançar Simone Tebet como candidata à presidência do Senado

A congressista vai disputar o comando da Casa com o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que recebeu o apoio da bancada do PT edit

247 - A bancada de senadores do MDB decidiu na tarde desta terça-feira (12) lançar a candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à presidência do Senado.

A congressista vai disputar o comando da Casa com o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que recebeu o apoio da bancada do PT.

Simone foi escolhida após as desistências de Fernando Bezerra Coelho e Eduardo Gomes, líderes do governo Bolsonaro no Senado e no Congresso. O concorrente que sobrou, Eduardo Braga, perdeu chances depois do anúncio do PT.

